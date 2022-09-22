Бухарест, , 09:18 — REGNUM Румыния не намерена выполнять специальные рекомендации руководства Евросоюза о сокращении энергопотребления в частных домохозяйствах и на промышленных предприятиях страны. Об этом 22 сентября со ссылкой на заявление румынского вице-премьера Хунора Келемена сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Келемена, Бухарест намерен проводить «собственную энергетическую политику».

«[Для нас] рекомендации Евросоюза в этой сфере не являются обязательным сигналом к исполнению, — отметил, в частности, он. — Румыния располагает достаточными возможностями для обеспечения своих потребностей в электричестве, газе, бензине и дизельном топливе».

Согласно некоторым данным, румынское правительство рассматривает документ о запрете экспорта энергоносителей в другие государства ЕС.

Напомним, накануне Еврокомиссия рекомендовала Румынии и другим странам Евросоюза ограничить потребление энергоносителей в преддверии зимнего периода 2022–2023 годов.