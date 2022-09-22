Москва, 22 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:14).

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В составе сборной России самыми результативными игроками стали Егор Клюка и Антон Семышев, которые набрали по 13 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче российские волейболисты обыграли белорусскую команду со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).