Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 08:48 — REGNUM 22 сентября на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Известно, что эта первая встреча лидеров двух стран с декабря 2019 года.

В ходе 30-минутной встречи представители двух стран согласились с необходимостью улучшения двусторонних отношений путем урегулирования нерешенных проблем, а также договорились ускорить диалог между дипломатическими ведомствами.

Сообщается, что Юн Сок Ёль и Фумио Кисида выразили обеспокоенность северокорейской ядерной проблемой, договорившись тесно сотрудничать в её решении с мировым сообществом.

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