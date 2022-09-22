Балашиха, Московская область, , 08:35 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающий Иван Чехович и защитник Александр Полунин. У «Витязя» отличился форвард Роман Абросимов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 11 очков. «Витязь» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 10 очками.

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