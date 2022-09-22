Сочи, Краснодарский край, 22 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Авангарда» шайбы забросили защитники Кристиан Ярош и Семён Чистяков и нападающие Наиль Якупов и Рид Буше. У «Сочи» отличился форвард Никита Попугаев.

На сегодняшний день «Авангард», одержавший третью победу подряд, занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды семь очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с двумя очками.

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