Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Высказывание президента США Джо Байдена в ООН, где он искажённо цитировал слова президента России Владимира Путина, является неприличным, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В эфире проекта «Соловьёв Live» она назвала неприличным ложное цитирование Байденом речи Путина. По словам Захаровой, американский президент «приписал» российскому коллеге слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием».

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», — сказала официальный представитель МИД России.