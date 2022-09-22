Токио, , 08:24 — REGNUM В городе Уодзу, расположенном на берегу Японского моря, впервые с 2018 года были проведены учения на случай ракетного нападения со стороны Северной Кореи. Об этом 22 сентября сообщил городской муниципалитет.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в ходе учений были отработаны оповещение населения и его размещение в подземных переходах под дорогами, а также в других местах, которые являются относительно безопасными.

Также указывается, что учения были проведены по указанию и при содействии японского правительства в первый раз с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида на прошедшей 21 сентября в Нью-Йорке встрече с президентом США Джо Байденом поддержал предложение американской стороны расширить Совет Безопасности ООН новыми членами, как постоянными, так непостоянными.