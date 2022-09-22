Ереван, , 12:56 — REGNUM Заявления в поддержку Армении, которая сделала Нэнси Пелоси, являются популистскими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Нэнси Пелоси в Ереване Primeminister.am

«В Баку и Анкаре уже раскритиковали заявление Пелоси в Ереване. Это очевидно, но, по большому счету, армянам нужно понимать, что заявления могут делать все, а реальные дела делаются на земле. В Гюмри сегодня стоит 102-я российская военная база, а в Карабахе свою миссию осуществляют российские миротворцы. Нужно смотреть на то, кто именно влияет на стабилизацию ситуации в регионе. Заявления ради заявлений — популизм, и не более того», — сказал эксперт.

Напомним, что во время своего визита в Ереван спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявления о поддержке Армении в противостоянии с Азербайджаном и Турцией.