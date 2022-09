Пекин, , 07:02 — REGNUM Акции китайской компании China Minmetals Rare Earth Co. достигли дневного верхнего предела 21 сентября на торгах на Шэньчжэньской фондовой бирже после того, как котирующаяся на бирже компания заявила, что планирует изменить название зарегистрированной компании на China Rare Earth Group Resources Technology Co (China Rare Earth) после крупного слияния, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания сообщила в заявлении, что изменение было произведено после того, как фактический контролер компании был изменен на China Rare Earth Group Co., и этот шаг был направлен на реализацию высококачественного развития редкоземельной промышленности и усиление ее влияния на бренд и рынок. Предлагаемое изменение все еще нуждается в окончательном одобрении Шэньчжэньской фондовой биржи.

Открытие China Rare Earth Group Resources Technology Co. знаменует новый этап в интеграции редкоземельной промышленности, заявил Вэн Цземин, чиновник Комиссии Государственного совета по надзору и управлению государственными активами, на церемонии инаугурации China Rare Earth Group Resources Technology Co в среду.

Вэн подчеркнул, что China Rare Earth Group Co. должна еще больше углубить интеграцию и способствовать развитию редкоземельных ресурсов, плавильной переработки, технологических исследований и других отраслевых ресурсов и активов, а также интеграции бизнеса и управления.

Председатель China Rare Earth Group Co. Ао Хун заявил на церемонии, что группа будет стремиться превратить новую зарегистрированную компанию в ведущую зарегистрированную компанию в отрасли с очевидными профессиональными преимуществами, выдающимся качеством бренда, большим влиянием на рынке и сильной основной конкурентоспособностью. China Rare Earth Group Co и Jiangxi Copper Co подписали 21 сентября соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на содействие интеграции редкоземельной промышленности. Вслед за новостями акции China Rare Earth Holdings в Гонконге также подскочили на 15,19%.

Резкий рост цен на акции компании произошел в результате вливания высококачественных активов и повышения стоимости компании и всей отрасли в целом, сообщил в среду Global Times заместитель генерального секретаря форума по интеграции цифровых и реальных экономик Ху Циму.

Изменение названия, а также интеграция акционерного капитала помогут отрасли и цепочкам поставок стать сильнее и крупнее, а также укрепят общую ценовую мощь Китая, сказал Ху. China Rare Earth Group Co была официально создана в декабре 2021 года путем слияния нескольких ключевых производителей важных минеральных ресурсов, включая China Minmetals Corp, Aluminum Corp of China и Ganzhou Rare Earth Group Co. Редкоземельные элементы являются важными стратегическими ресурсами и ключевыми элементами в разработке высоких и новых технологий и экологически чистых приложений.