Москва, , 06:30 — REGNUM Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения трёх нижестоящих инстанций, которыми приказ Центробанка России об отзыве лицензии у краснодарского «ЮМК банка» был признан незаконным. Высшая судебная инстанция направила дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы, передаёт ИА REGNUM.

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Ранее Банк России обратился в Верховный суд РФ с кассационной жалобой и просит отменить принятые по делу судебные акты, считая их незаконными и необоснованными. Коллегия, заслушав аргументы сторон, заявила, что нижестоящие суды не учли ряд обстоятельств. Судьи уточнили, что «вопрос о законности оспариваемых приказов от 19.03.2021 года № ОД-424 и от 19.03.2021 года № ОД-425, и, соответственно, о возможности признания их недействительными, неизбежно требует оценки оснований для их принятия предписываемым ими мерам, с учетом требований пропорциональности (соразмерности), и, в итоге, исходя из необходимости соблюдения конституционных принципов справедливости и законности».

Лицензии «ЮМК банк» лишился в марте 2021 года, находясь в топ-250 по размеру активов среди банков РФ.

Напомним, также решение об отзыве лицензии в одной из инстанций оспорил коммерческий банк «Платина», оставшийся без лицензии осенью 2021 года.