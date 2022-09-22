Новосибирск, 22 сентября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Глава Новосибирской области Андрей Травников «как губернатор, как гражданин, как человек» поддерживает решение о проведении частичной мобилизации на территории России. Об этом он заявил в своём обращении к новосибирцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В эти дни на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходит референдум. Я абсолютно уверен, что большинство жителей этих территорий проголосуют за скорейшее воссоединение с Россией. Я там был, я это знаю. Люди желают поскорее, как страшный сон, забыть преследования, сегодняшние запугивания и угрозы со стороны киевского режима. Люди хотят только одного — разговаривать на родном языке и быть в безопасности, — сказал Травников. — К сожалению, сегодня на этих территориях не хватает военнослужащих, полицейских и просто крепких людей в форме, которые бы внушали чувство уверенности. Мы должны защитить этих людей, эти российские территории. Для этого нужна частичная мобилизация. Кроме того, нам необходимо крепить другие рубежи нашей страны, восполнить состав тех воинских частей, откуда кадровые профессиональные военные ушли на выполнение боевых задач. Также мы должны поддержать наших бойцов, в том числе и новосибирцев, которые сегодня героически очищают землю Донбасса, [территорию бывш. УССР] от нацистской заразы и желают сделать это побыстрее. Для этого также нужна частичная мобилизация».

Травников попросил жителей региона «поддержать решение президента, поддержать Россию, поддержать жителей Донбасса».

Он уточнил, что все необходимые решения для проведения мобилизации на максимально высоком организационном уровне им и его коллегами приняты. Власти региона окажут максимальную поддержку военнослужащим и членам их семей. Травников подчеркнул, что в Новосибирской области не делают различия между военнослужащими, которые пошли служить по контракту ранее или сегодня заключат контракт на службу в рамках мобилизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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