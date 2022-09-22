Пекин, 22 сентября 2022, 05:51 — REGNUM На фоне растущего давления со стороны США и Запада президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военных резервов страны и указал, что Запад представляет угрозу существованию России, пообещав использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности включая четырех регионов на востоке бывшей УССР, которые планируют провести референдумы в ближайшие дни, сообщает 21 сентября газета Global Times.
Китайские эксперты заявили, что это явный признак эскалации кризиса, особенно когда Западный блок превратил Генеральную Ассамблею ООН (ГА ООН) в антироссийскую арену, продолжая раздувать пламя и еще больше снижая шансы на мирные переговоры. Путин заявил в национальном телеобращении 21 сентября, что Министерство обороны России рекомендовало привлечь военных резервистов к действительной службе, и эта мера является разумной и необходимой в сложившихся обстоятельствах, а Путин обвинил Киев в отступлении от мирных переговоров с Москвой.
Согласно сообщениям СМИ, в соответствии с указом о мобилизации, на территорию бвышей УССР будет призвано 300 000 дополнительных военнослужащих. Агентство Рейтер сообщило, что это первая организованная мобилизация в стране со времен Второй мировой войны, а газета «Нью-Йорк Таймс» назвала это редким обращением к нации, поскольку «Россия несет большие потери».
Обращение было сделано после того, как четыре бывшие региона бывшей УССР — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области решили провести референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября. Путин также заявил, что Россия «сделает все возможное для обеспечения безопасности референдумов в этих регионах»
Некоторые китайские эксперты заявили, что если в четырех регионах пройдут референдумы, конфликт между Россией и киевским режимо усложнится, и существует риск того, что конфликт перерастет в полномасштабную войну между Россией и Европой, которая может выйти из-под контроля, считают некоторые эксперты. Это также может означать потерю возможностей для мирных переговоров, поскольку между Россией и киевской хунтой может возникнуть постоянный раскол. Такая прискорбная ситуация заслуживает глубокого размышления о том, кто и как привел к такому беспрецедентному кризису, отметили они.
Часть приказа о мобилизации показывает, что Россия внесла тактические коррективы в текущие операции и в сторону бандеровского контрнаступления, отмечая, что конфликт вступил в новую стадию, заявила Global Times эксперт по изучению Восточной Европы из Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун.
В то время как Путин предупредил Запад, что он «не блефует» по поводу применения ядерного оружия, некоторые китайские эксперты полагают, что это тактика предостережения Запада от предоставления большего количества оружия киевскому режиму.
В последние недели Россия столкнулась с растущим давлением, поскольку бандеровские силы предприняли решительные действия в своем контрнаступлении при поддержке вооружений с Запада, а Россия была вынуждена уйти из некоторых ключевых мест Харьковской области. В настоящее время США и их основные союзники превращают проходящую Генеральную Ассамблею ООН в поле дипломатической битвы, осуждая специальную военную операцию Путина на территории бывшей УССР и называя предстоящие референдумы «фиктивными».
Во время продолжающейся сессии Генеральной Ассамблеи ООН — платформы, которая должна была сосредоточиться на глобальных проблемах, вызывающих озабоченность, таких как изменение климата, продовольственный кризис и восстановление после COVID, лидеры ряда западных стран решительно осудили специальную военную операцию Путина.
Президент США Джо Байден обвинил Путина в своем обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, заявив, что мир пережил «жестокую, ненужную войну, войну, организованную одним человеком», Путиным.
Неотложными проблемами, с которыми сталкивается сегодня мир, по-прежнему являются безопасность и развитие, поскольку многие по-прежнему живут в плохих условиях, а некоторые борются с дефицитом и разрушительным изменением климата, сказал он.
По сравнению с лидерами западных стран, которые усилили осуждение России, представители развивающихся стран гораздо больше сосредоточились на конкретных вопросах развития. Например, президент Сейшельских островов Вейвел Рамкалаван призывает к «смелым действиям, а не к невыполненным обещаниям», предупреждая, что окно возможностей для решения проблемы изменения климата быстро закрывается для таких островных государств, как его, сообщает The Washington Post.
Некоторые отмечали, что санкции Запада в отношении России усугубили кризис. Президент Бразилии Жаир Болсонару повторил свою готовность содействовать переговорам по урегулированию конфликта между Россией и киевским режимом, призвав к прекращению огня, но отказавшись при этом от санкций и экономической изоляции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем вступительном слове на ГА ООН заявил, что сегодняшний мир находится в «большой опасности и парализован», а некоторые эксперты полагают, что проведение референдумов и частичная мобилизация сделают конфронтацию между Россией и Западом еще более ожесточенной.
Критика Макроном нейтральных стран в связи с российско-бандеровским конфликтом показала, что в Европе сформировалась относительно острая конфронтация против России, заявил Global Times директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.
Говоря о предстоящих референдумах, Ван заявил, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и следовать Уставу и принципам ООН.