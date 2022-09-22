Москва, , 04:30 — REGNUM Подготовка граждан, которые подлежат мобилизации в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР, займет больше одного месяца, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так сенатор ответил на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки мобилизованных.

«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории [б. УССР] уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал он в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По словам парламентария, такие решения принимаются в соответствии с программой подготовки специалистов различных воинских специальностей, и граждане перед отправкой в зону спецоперации должны будут пройти через ряд процедур.

«Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, далее — на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта», — добавил Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП) заявил, что процесс мобилизации и переподготовки военнослужащих в России продлится как минимум три месяца, из-за чего уничтожение киевского режима может затянуться до конца 2022 года или охватить «какую-то часть» 2023 года.

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