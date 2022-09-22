Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с главой МИД Египта Самехом Шукри и обсудил с ним ход продовольственной сделки, заключенной в июле в турецком городе Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Кроме того, стороны затронули тему беспрепятственного доступа к российским удобрениям и сельхозпродукции. Участники переговоров также «уделили значительное внимание» вопросам, касающихся расширения сотрудничества России и Египта в сферах промышленного производства, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров встретился на полях ГА ООН с бразильским министром иностранных дел Карлосом Франсой и поздравил его с 200-летием независимости Бразилии.