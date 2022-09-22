Москва, 22 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы привлёк к субсидиарной ответственности двух совладельцев лопнувшего банка «Метрополь», а ещё с четырёх бывших топ-менеджеров были взысканы многомиллионные убытки. Определение суда, вынесенное в рамках банкротного дела банка, может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Совладельцев банка — Айдара Котюжанского и Анну Ворновицкую — суд привлёк к субсидиарной ответственности по обязательствам «Метрополя», но приостановил производство «в части определения размера ответственности заинтересованных лиц до окончания расчётов с кредиторами». Четырёх бывших топ-менеджеров судья обязал выплатить убытки: Андрея Фаминского — более 466 млн рублей, Сергея Рыжкова — более 214 млн рублей, Игоря Колдышкина - более 195 млн рублей и Руслана Торшхоева - более 119 млн рублей.

Арбитражный управляющий посчитал, что существенное ухудшение финансового состояния банка произошло из-за действий контролирующих «Метрополь» лиц в период с 1 декабря 2015 года по 18 ноября 2016 года, в том числе по выдаче кредитов техническим заемщикам, замещению рыночной ссудной задолженности на право требования к техническому юрлицу, совершению сделок с финансовыми активами, заключению соглашений об отступном, направленных на замещение рыночной ссудной задолженности на отсутствующее имущество.

На начало августа 2022 года у банка установлены долги перед 147 кредиторами на общую сумму свыше 2,06 млрд рублей.