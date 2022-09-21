Будапешт, 22 сентября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Отмена Евросоюзом санкций против России приведет к быстрому снижению цен и замедлению темпов инфляции, что даст возможность для восстановления экономики, и поможет не допустить рецессии в ЕС. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан 21 сентября в ходе совещания правящей коалиции Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По его словам, «цены сразу бы снизились в два раза». Орбан подчеркнул, что экономические проблемы, энергетический кризис и инфляция обрушились на европейские страны именно из-за санкций. Глава правительства отметил, что ограничения вводились для удара по России, но одновременно с этим они наносят «еще больший ущерб ЕС».

Орбан добавил, что необходимо «сделать все возможное», чтобы Евросоюз отменил свои санкции не позднее конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Венгрия занимает суверенную позицию по многим вопросам, оставаясь членом ЕС.