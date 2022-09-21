Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Карлос Франса провели встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Стороны обсудили ход и перспективы развития двусторонних отношений в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей. Они подтвердили приверженность России и Бразилии к сотрудничеству в рамках ООН и Совета Безопасности этой организации, а также в рамках БРИКС, «Группе двадцати» (G7) и других международных объединений.

Лавров поздравил Франсу с 200-летием независимости Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фарией и вручил министру Орден Дружбы.