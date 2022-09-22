Минск, 22 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В парламент Белоруссии поступил законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Белоруссия». Об этом сообщает портал Pravo. by.

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Белорусам с двойным гражданством смогут ограничить права и свободы, получивших ВНЖ хотят обязать об этом информировать МВД или МИД. Лишить гражданства смогут тех, кого осудили по одной из 55 статей Уголовного кодекса Белоруссии. В их число входят призывы к санкциям, насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или должностного лица.

Законопроект только поступил на рассмотрение в Национальное Собрание Белоруссии. Его должны будут принять в двух чтениях. Затем законопроект должны будут утвердить в верхней палате парламента — Совете Республики. После этого его направят на подпись президенту БелоруссииАлександру Лукашенко.