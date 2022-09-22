Нью-Йорк, США, , 00:26 — REGNUM Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проводят внеплановую встречу в американском городе Нью-Йорк, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, со стороны Вашингтона, в мероприятии участвуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан, а также старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.

Со стороны Парижа участие в переговорах принимают французский посол Филипп Этьен, министр иностранных дел Катрин Колонна, начальник военного штаба Франции Жан-Филипп Роллан и два дипломатических советника.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Джо Байден выступил с трибуны на сессии Генассамбли ООН в Нью-Йорке. Издание Politico утверждает, что текст его речи был изменен из-за обращения президента России Владимира Путина.

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