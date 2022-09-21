Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проводят внеплановую встречу в американском городе Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Кроме того, со стороны Вашингтона в мероприятии участвуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан, а также старший директор по Европе совета национальной безопасности Аманда Слоат и советник госдепартамента Амос Хохштейн.

Со стороны Парижа участие в переговорах принимают французский посол Филипп Этьен, министр иностранных дел Катрин Колонна, начальник военного штаба Франции Жан-Филипп Роллан и два дипломатических советника.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Джо Байден выступил с трибуны на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Издание Politico утверждает, что текст его речи был изменен из-за обращения президента России Владимира Путина.