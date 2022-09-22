Минск, 22 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. «Кабинет», созданный экс-кандидатом в президенты БелоруссииСветланой Тихановской, в своëм заявлении потребовал вывести из Белоруссии российские войска, объявил недействительными договоры с Россией, «угрожающие суверенитету», и призвал «деоккупировать страну всеми доступными средствами». Заявление опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

«Кабинет» обратился к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы, Европейскому союзу, Великобритании, США, Канаде и другим государствам и международным организациям с призывом поддержать свою политику «по обеспечению независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии» комплексными практическими мерами во взаимодействии с «кабинетом».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Светлана Тихановская призвала белорусских граждан в случае объявления мобилизации в Белоруссии не выполнять приказов военных.