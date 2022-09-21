Сен-Дени, Франция, 22 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. 22 сентября в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» национальная сборная Франции по футболу в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Fifa.com Килиан Мбаппе

Последний матч между сборными Франции и Австрии, проходивший 10 июня в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Андреас Вайман (37’ Конрад Лаймер) и Килиан Мбаппе (83’ Кристофер Нкунку).

После четырех сыгранных матчей сборная Франции с двумя очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы. «Австрия», набрав четыре очка, располагается позицией выше.