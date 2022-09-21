Мюнхен, Германия, 21 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Голкипер Мануэль Нойер и хавбек Леон Горецка пропустят матчи национальной сборной Германии по футболу в Лиге наций УЕФА. Об этом 21 сентября сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Steindy Мануэль Нойер

По информации источника, игроки прошли тестирование, по результатам которого у игроков был выявлен коронавирус. Нойер и Горецка изолированы от национальной команды и в ближайшее время покинут отель, в котором располагается национальная команды.

В последних двух турах групповой стадии Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет со сборными Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября).

В текущем сезоне Леон Горецка принял участие в шести матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.