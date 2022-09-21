Вашингтон, 21 сентября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Курс евро к доллару в среду, 21 сентября, опустился до минимального значения с осени 2002 года, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По состоянию на на 21:00 мск, евро торговался на уровне $0,9811.

В целом курс доллара усилил рост по отношению к валютам основных торговых партнёров США на фоне публикации решений Федеральной резервной системы.

Ранее американский финансовый регулятор в третий раз подряд повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых, что является максимальным значением с 2008 года.