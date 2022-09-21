Бишкек, 21 сентября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Первомайский районный суд киргизской столицы завершил рассмотрение уголовного дела о возбуждении межнациональной розни, возбужденного против директора телеканала NEXT TV Таалайбека Дуйшенбиева.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

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Прозападного журналиста, опубликовавшего фейк о якобы «тайном оказании Киргизией военной помощи России в ходе спецоперации на территории бывшей УССР», признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

При этом суд применил в отношении Дуйшенбиева пробационный надзор на три года и изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

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