Бишкек, 21 сентября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии организации может ввести онлайн-обучение для школьников в приграничных районах Баткенской области, пострадавших в ходе вооружённого конфликта с Таджикистаном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В образовательном ведомстве отмечают, что во время вторжения таджикских военных на киргизскую территорию пострадали 10 школ и семь детских садов.

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Также стало известно о том, что в 195 учебных заведениях Баткенского региона пришлось временно прекратить учебный процесс.

ИА REGNUM напоминает, что в результате вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе почти четверть населения Баткенской области Киргизии была вынуждена бросить свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. В ходе боевых действий погибли 59 и получили ранения 198 граждан Киргизии.

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