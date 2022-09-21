Рим, , 23:12 — REGNUM Победа правых партий на выборах в Италии может привести страну к «изоляции» в Евросоюзе, заявил 21 сентября министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Лоренцо Гуэрини Difesa.it

Он отметил, что страна может повторить судьбу Венгрии, с премьер-министром которой «дружат» двое из трех лидеров итальянских правых.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.