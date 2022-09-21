Москва, , 22:54 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в августе 2022 года снизились в среднем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении выросли на 3,8%. Такие данные приводит 21 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На производстве Dersimiz.com

За январь–август 2022 года, согласно оценке ведомства, цены промпроизводителей выросли на 1,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 17,7%.

В августе в добыче полезных ископаемых по сравнению с июлем снизились цены для внутреннего рынка на коксующийся уголь — на 40,9%, антрацит — на 31,6%, обогащённые уголь и антрацит – на 25,9%, природные алмазы (кроме технических) – на 16,3%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля – на 14%, нестабильный газовый конденсат – на 12,5%, железорудный концентрат – на 11,3%.

Одно временно с этим цены на дроблёный природный камень выросли на 43,3%, янтарь — на 33,1%, никелевые концентраты — на 22,3%.

В обрабатывающих производствах третий месяц подряд наблюдалось снижение цен на химические вещества и химические продукты. Так цены на техническую газовую серу снизились на 28,6%, составные пластификаторы и стабилизаторы для резин и пластмасс — на 26,3%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты — на 23,6%, оксиды прочих металлов – на 17,1%, неорганические вещества, применяемые в качестве люминофоров – на 16,5%, изопреновые каучуки и сополимеры изопрена – на 16,1%, полимеры пропилена в первичных формах – на 15,3%, одноатомные насыщенные спирты – на 15,2%, жирные промышленные спирты – на 14,8%.

В то же время цены на гелий выросли на 50,3%, аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты — на 30,5%, щелочные и щелочно-земельные металлы, редкоземельные металлы, включая скандий и иттрий, ртуть — на 30,2%, аргон – на 18,4%.

Снижение цен в металлургии продолжалось четвёртый месяц подряд. Так, цены на трубы и пустотелые профили из чугуна стали ниже на 28,3%, передельный чугун в первичных формах — на 20,6%, услуги субподрядчиков по производству изделий из драгоценных металлов — на 19,4%, необработанные или полуобработанные платину и металлы платиновой группы – на 18,7%.

При этом цены на ферротитан выросли на 44,4%, нелегированную сталь в слитках или прочих первичных формах, полуфабрикаты из нелегированной стали — на 31,1%, необработанный цинк — на 22,1%, необработанный никель – на 20%.

Кроме этого, выросли цены на отдельные виды автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В частности, транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог подорожали на 11%, легковые автомобили — на 4,2%.