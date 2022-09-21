Скопье, 21 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши 21 сентября на заседании комиссии по обороне и безопасности Северной Македонии высказался в поддержку предложения о продлении режима чрезвычайной ситуации в энергетике до 30 апреля 2020 года.

Novatek.ru Газ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, необходимость продления режима ЧП, срок действия которого должен был истечь уже 1 октября, связана с нехваткой электроэнергии и положением на рынках электроэнергии, вызванной геополитическими факторами. Целью введения режима названа поддержка граждан, экономики и институтов Северной Македонии.

Бектеши обратился к членам комиссии с призывом представить в его министерство предложения по улучшению положения граждан в период кризиса.