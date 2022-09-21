Рим, 21 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В случае победы либералов на выборах в Италии в стране на следующий же день после формирования новой коалиции будут снижены налоги, заявил 21 сентября лидер Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Речь идет о налогах, которые платят наёмные работники. В нынешней ситуации с высокой инфляцией новое правительство должно будет поддержать благосостояние граждан, сказал Летта.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Либералы, по данным социологов, наберут на 10−15% меньше, чем правые.