Москва, 21 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Финляндия заплатит слишком дорого, если откажется от газа из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В случае отказа от российского СПГ финнам, конечно, придётся искать другие источники энергии. Однако получат они их всё равно из России, но обходным путём. Как и Киев получает словацкий газ, который на самом деле российский. Так и Финляндия, если откажется, будет получать наши энергоресурсы, но под прикрытием третьей страны. По более дорогой цене, конечно. Но Россия от этого ничего не потеряет, а лишь приобретёт», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что государственная компания Финляндии Gasum вынуждена продолжать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках действующего контракта, иначе она будет вынуждена платить просто так. Об этом сказано в материале, опубликованном на страницах издания Helsingin Sanomat.