Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Органы власти и военные комиссариаты Петербурга начали выполнение задачи, поставленной в указе президента РФ об объявлении частичной мобилизации. Как сообщили 21 сентября в Смольном, сегодня губернатор Александр Беглов провёл совещание, на котором с участием чиновников и военных обсуждались оперативные и последующие совместные шаги городского правительства и федеральных органов власти по достижению целей президентского указа.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

«Санкт-Петербург незамедлительно приступает к его исполнению», — заявил Беглов.

По поручению губернатора администрации районов и администрации муниципальных образований окажут содействие военным комиссариатам в оповещении граждан о прибытии в военкоматы, активизируют работу по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от военной службы. Город обеспечит защиту и охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора мобилизуемых граждан.

Кроме того, от работодателей Петербурга потребуют обеспечить выполнение нормы федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в части сохранения за мобилизованными их рабочих мест.

«План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу», — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор также поручил создать в бюджете города запас денежных средств для реализации дополнительных мер социального обеспечения в условиях частичной мобилизации.

Город намерен оказать помощь семьям призываемых на военную службу, обеспечить внеочередной прием детей военнослужащих в государственные образовательные учреждения.

«Дети, жены, пожилые родители должны быть обеспечены полным социальным пакетом социальных услуг в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга», — сказал губернатор Петербурга.