Москва, 21 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 12 по 19 сентября выросла на три копейки и составила 50,76 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на шесть копеек и составила 54,82 рубля за литр.

По состоянию на 19 сентября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,25 рубля (+1 копейка за неделю), марки Аи-95 — 51,35 рубля (+1 копейка), марки Аи-98 и выше — 60,86 рубля (+14 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 24 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Оренбургской области — на 0,5%, Алтае, Бурятии и Калмыкии — на 0,4%.

Снижение цен зафиксировано в Калужской области — на 0,2%, Адыгее, Туве и Челябинской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем но 0,1%.