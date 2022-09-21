Тирана, 21 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Албанию 21 сентября прибыла команда специалистов по кибербезопасности из НАТО для оказания политической и технической помощи албанским институтам власти после кибератак 15 июля и 9 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, визит состоялся почти сразу же после встречи премьер-министра Албании Эди Рамы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Делегацию возглавил заместитель-помощник генсека НАТО по вызовам Джеймс Аппатураи.

В ходе совместной пресс-конференции с Аппатураи министр обороны Албании Нико Пелеши рассказал, что хакеры не добились своей цели и не сумели стереть и разрушить информационные системы албанских властных институтов, а также отметил, что правительство Албании получило неопровержимые доказательства того, что кибератака 15 июля производилась с территории Ирана, и потому немедленно среагировало, порвав отношения с Тегераном.