Анкара, 21 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Двое граждан России погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения вертолета в Турции, сообщает 21 сентября ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

(сс) George Chernilevsky Винт вертолета

Вертолет разбился во время вылета на тушение пожара в юго-западной части Турции.

«С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина — инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан: пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин«, — цитирует ТАСС слова представителя российского посольства в Анкаре.

Напомним, ранее турецкие СМИ опубликовали фото с места крушения, на которых можно разглядеть надпись на обшивке вертолета «Vladivostok Avia».