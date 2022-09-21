Тирана, 21 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Три бывших президента Албании Реджеп Мейдани, Альфред Моисиу и Бамир Топи совместно с бывшим премьер-министром Албании Пандели Майко 21 сентября сообщили о намерении посетить бывших лидеров Армии освобождения Косово Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи, находящихся в заключении в Гааге в ожидании судебного рассмотрения обвинений их в военных преступлениях.

Официальный сайт президента Республики Косово Бехджет Пацолли

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с данной инициативой выступил экс-президент Косово Бехджет Пацолы, являющийся также гражданином Албании.

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Напомним, в период президентства Хашима Тачи Пацолы возглавлял МИД Косово. Экс-лидеры Армии освобождения Косово были арестованы осенью 2020 года после публикации обвинительного акта Специального трибунала по Косово.