По поручению президента в Херсоне и Запорожье стартовали кадровые конкурсы
Москва, 21 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в Херсонской и Запорожской областях, сообщили 21 сентября в пресс-службе проекта. Поставлена задача — найти людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать регионы, строить новое будущее.
Отмечается, что эти конкурсы проводятся по модели известного всероссийского проекта «Лидер России» и нацелены на поиск, развитие и поддержку «перспективных руководителей из числа местных граждан и уроженцев этих регионов, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач».
В конкурсах могут принять участие несудимые граждане от 20 лет с опытом управления не менее года, имеющие связь с регионом проведения конкурса. Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения. рф.
Победителей конкурсов включат в кадровые резервы, из которых по итогам обучения они будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов. Кроме того, победители получат по миллиону рублей на обучение в России.
В посвящённых конкурсам пресс-мероприятиях 21 сентября приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, главы Военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, председатели правительств этих регионов, представители общественных советов и организационных комитетов конкурсов и эксперты.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев высказался следующим образом:
Добавим, что на освобождённые территории б. УССР Москва привносит повестку развития, у регионов появляется шанс на возрождение, возможность самим строить своё будущее. При этом в регионах этому развитию будут помогать местные управленцы. Возможно, в Херсонскую и Запорожскую области захотят вернуться их коренные жители.
Стоит также обратить внимание на очный запуск конкурсов, в которых участвуют официальные представители России. Эти мероприятия являются частью уже выстроенной по поручению президента системы развития управленческих кадров, хотя Херсонская и Запорожская области ещё не воссоединились с Россией официально. Возрождение новых территорий фактически является возрождением самой России.