Бухарест, 21 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация может «негативно повлиять» на дальнейшее развитие взаимоотношений между Москвой и Евросоюзом. Об этом 21 сентября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

European People's Party Клаус Йоханнис

По словам Йоханниса, официальный Бухарест «с тревогой следит за развитием ситуации в РФ». «Мы опасаемся растущей военной мощи России и выступаем за скорейшее урегулирование обстановки на территории бывшей УССР», — сказал Йоханнис.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ назвал процесс частичной мобилизации резервистов в России «внутренним делом Москвы».