Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд оштрафовал капитана теплохода, который, находясь в алкогольном опьянении, врезался в Дворцовый мост. Об этом 21 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разведение Дворцового моста

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Евгения Лебедева на 50 тыс. рублей по факту совершения преступления по части 1 статьи 238 УК РФ.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июня Лебедев осуществлял перевозку 39 пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В ходе маршрута капитан теплохода решил совершить небезопасный манёвр, развернуться, но с управлением не справился и столкнулся с опорой Дворцового моста.

Изначально суд назначил штраф в размере 80 тыс. рублей, но, учитывая содержание Лебедева под стражей и домашним арестом во время следствия, снизил штраф до 50 тыс. рублей.