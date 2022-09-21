Пенза, 21 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Пензе несколько переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик в торжественной обстановке произнесли присягу и получили гражданство Российской Федерации. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Участники мероприятия поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы граждан, быть верными стране, уважать её культуру и историю.

Теперь уже граждане Российской Федерации поблагодарили за предоставленную возможность получить заветный статус, ждали которого долгие восемь лет.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области расходы на питание беженцам из ДНР и ЛНР возместят в размере 415 рублей на человека в сутки. На расходы по аренде с учетом оплаты жилищно-коммунальных услуг в месяц предоставят: на однокомнатную квартиру — не более 18 тыс. рублей, на двухкомнатную — не более 27 тыс. рублей, трехкомнатную и более — не выше 36 тыс. рублей.

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