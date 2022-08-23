Пенза, , 10:16 — REGNUM Житель города Макеевки Донецкой Народной Республики, которому предоставлено временное убежище на территории Пензенской области, получил по упрощенному порядку водительское удостоверение РФ. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Документы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что документ российского образца мужчина получил в кратчайшие сроки, сразу же после пройденной медицинской комиссии.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2022 года правительством РФ был определен упрощенный порядок обмена иностранных водительских удостоверений. Установлены категории лиц, которые имеют право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и без оплаты государственной пошлины.

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