Симферополь, 21 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Штаб Республики Крым по оказанию содействия исполнения указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации возглавил глава региона Сергей Аксёнов. Об этом он сообщил в телеграм-канале 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«В Республике Крым сегодня создан штаб для оказания содействия в исполнении Указа Президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Я этот штаб лично возглавил», — сказал Аксёнов.

Он уточнил, что в ходе заседания совета министров Крыма были поставлены задачи органов власти, работа ведётся в прямом контакте с командованием Вооружёнными силами РФ.

«Независимость нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит, по-честному, весь блок НАТО. Такое время случается, и в истории нашей страны было неоднократно. Мы всегда выходили с честью благодаря нашим гражданам, нашим вооружённым силам, благодаря армии и флота. Сегодня эта мобилизация и это единение нужно нашей стране и освобождаемым территориям как никогда», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Призвать на службу планируется 300 тысяч человек.