Баку, 21 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Азербайджане нужно принять законодательство, которое будет регулировать поведение пользователей в соцсетях. Об этом 21 сентября заявил на заседании комитета по правам человека в парламенте Азербайджана депутат пропрезидентской партии «Новый Азербайджан» Эльман Насиров.

Pixabay.com Соцсеть

«Люди подвергаются в соцсетях оскорблениям, клевете. Мы должны начать подготовку законопроекта о соцсетях», — сказал Насиров.

В феврале с подобным предложением в феврале выступал другой депутат парламента Азербайджана из той же партии Нагиф Гамзаев. Насиров тогда поддержал его предложение. Закон планировалось принять в ходе весенний сессии.