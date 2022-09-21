Пекин, 21 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям призвал китайских военных председатель КНР Си Цзиньпин. С таким заявлением он выступил 21 сентября на конференции по национальной обороне и военной реформе.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — приводит «Синьхуа» слова китайского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи договорились, что обе страны продолжат взаимодействие по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений.

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