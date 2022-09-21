Москва, 21 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Пока в РФ нет причин рассчитывать на значительный рост потребительского импорта в 2023 году — при условии сохранения текущих геополитических реалий, а также схем параллельного импорта в их нынешнем виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Одна из основных проблем заключается в значительном сужении ассортимента продукции, кроме того, в рамках схем параллельного импорта наблюдается формирование так называемой «санкционной премии», которая, по некоторым оценкам, составляет до 30-50% сверх той наценки на импортную продукцию, которая была ранее, — объяснил он. — Можно рассчитывать на некоторое замещение импорта из стран Запада импортом из государств, сохранивших экономические отношения с РФ. Вместе с тем следует иметь в виду, что далеко не вся западная продукция может быть замещена импортом из других стран. Кроме того, в условиях необходимости перестройки и усложнения логистики, сужения ассортимента, нарастания дефицита продукции по ряду позиций, российские потребители сталкиваются с сужением выбора, с одной стороны, и ростом цен, с другой стороны».

В этих условиях, как полагает Мастеров, можно ожидать, что во многих случаях потенциальные потребители будут отказываться от приобретения товаров у соответствующих дистрибьюторов.

«Либо по причине инфляционного давления на реальные располагаемые доходы, либо по причине поиска других, неофициальных, каналов приобретения дефицитных товаров, в том числе через знакомых, посредников и другими способами», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что росту потребительского импорта в РФ в 2023 году будет способствовать благоприятный для импортеров курс рубля.