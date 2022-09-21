Москва, 21 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Наиболее важным моментом среди принятых решений следует считать то, что референдумы о воссоединении с Россией будут проводиться в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Ранее присоединение этих территорий не обозначалось как одна из целей операции. То есть чисто теоретически, в случае переговоров с Киевом о мире, было возможно их возвращение в состав бывшей УССР, хотя, разумеется, на условиях не хуже тех, которые в Минских соглашениях предусматривались для ДНР и ЛНР.

Возможно, как вариант, допускалось и решение, при котором последние две остались бы независимыми, но в состав России не вошли бы, выполняя роль буферных государств.

Судя по тому, что тема референдумов, которая была отложена весной, теперь одновременно поднята во всех указанных областях, планы России пересматриваются в сторону повышения претензий.

Естественно, предварительно планы референдумов были согласованны с Москвой неофициально, так что Госдума и президент РФ сейчас лишь подтвердили то, что и так было ясно после сообщений из республик», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре 2022 года референдум о воссоединении с Россией.

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