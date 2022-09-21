Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 20 сентября с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи представители двух стран обсудили пути устранения дискриминации в отношении южнокорейских автопроизводителей, которые не попадают под действие принятого в США «Акта снижения инфляции».

В свою очередь, Фернандес пообещал рассмотреть все возможные варианты и предложил продолжить тесные консультации по данному вопросу.

Стороны подчеркнули прочность экономического сотрудничества, акцентировали внимание на том, что двусторонние отношения способствуют экономическому процветанию двух стран, а также обсудили пути расширения экономического и технологического сотрудничества.

В тот же день Ли До Хун встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэлом Критенбринком.