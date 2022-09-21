Стокгольм, 21 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По словам Ульфа Кристерссона, который в эти дни по поручению тальмана риксдага Швеции формирует новое правительство страны, объявление частичной мобилизации населения Российской Федерации является совершенно неприемлемым. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

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Кристерссон добавил, что его работа сконцентрирована не только на формировании правительства, но и на том, как можно скорее добиться вступления Швеции в НАТО.

Будущий премьер-министр Швеции добавил, что объявление мобилизации российского населения означает сигнал для Европы «оставаться сплоченной».

По словам Кристерссона, в ближайшее время Вашингтон и Брюссель должны сделать все, чтобы усилить трансатлантическое сотрудничество в неспокойные времена.

Негативно о мобилизации в России также высказались Шведские демократы, Социал-демократы, Левые, Христианские демократы, Либералы.