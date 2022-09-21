Будущий премьер Швеции отреагировал на частичную мобилизацию в России
Стокгольм, 21 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По словам Ульфа Кристерссона, который в эти дни по поручению тальмана риксдага Швеции формирует новое правительство страны, объявление частичной мобилизации населения Российской Федерации является совершенно неприемлемым. Об этом сообщил новостной портал Omni.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина к народу и интервью Сергея Шойгу — все новости»
Кристерссон добавил, что его работа сконцентрирована не только на формировании правительства, но и на том, как можно скорее добиться вступления Швеции в НАТО.
Будущий премьер-министр Швеции добавил, что объявление мобилизации российского населения означает сигнал для Европы «оставаться сплоченной».
По словам Кристерссона, в ближайшее время Вашингтон и Брюссель должны сделать все, чтобы усилить трансатлантическое сотрудничество в неспокойные времена.
Негативно о мобилизации в России также высказались Шведские демократы, Социал-демократы, Левые, Христианские демократы, Либералы.