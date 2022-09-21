Москва, 21 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Внутренний рынок полностью обеспечен базовыми продуктами и сырьем, но потребность в импортном сырье для некоторых видов продовольственных товаров остается актуальной. Речь идет о продукции, не производящейся в нашей стране в силу различных (в том числе климатических) причин. Это, например, рыба и морепродукты, которые не добываются в России, сырье для вегетарианских товаров, для изготовления молочной продукции, йогуртов и десертов на растительной основе, кокосовые молоко, масло и стружка, финиковые сироп, паста и порошок, сироп агавы. Об этом ИА REGNUM заявил президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, поставщики отмечают нарушение международных логистических цепочек и другие сложности, связанные с доставкой импортного сырья, ингредиентов, упаковки для пищевой промышленности и влияющие на их стоимость: »Порой сырью, которое закупалось на зарубежных рынках (в частности, в Европе), нет альтернативы, а работа через третьи страны — это уже совсем другая логистика и другие затраты. В итоге поставки за последние 3-4 месяца в некоторых случаях подорожали в 3-10 раз, а какие-то вовсе прекратились, и такое снижение доступности на фоне высокого спроса способствовало увеличению закупочной стоимости».

Он также обратил внимание, что рост цен на зарубежное сырье также обусловлен подорожанием перевозок. »Стоимость доставки грузов по железным дорогам напрямую из Китая в Россию за год повысилась в среднем на 300%. ЖД-транспортировка 40-футового контейнера в Москву из Находки и Владивостока тоже значительно выросла в цене, которая сейчас составляет 250 — 290 тыс. рублей и дальше будет только расти. Причина — высокий спрос и низкая конкуренция на этом направлении. Автоперевозки вряд ли смогут стать реальной альтернативой железнодорожным по причине субсидирования последних государством», — пояснил эксперт.

Кроме того, Митюков подчеркнул, что повышению стоимости транспортировки импортного сырья способствует актуальная на сегодняшний день проблема внепланового увеличения сроков доставки контейнеров заказчику. Он объясняет её тем, что транспортно-логистическая инфраструктура перегружена, и спрос на перевозки многократно превышает предложение. Такие задержки влекут за собой существенные дополнительные расходы на хранение контейнеров и дополнительную страховку: начальная стоимость транспортировки может увеличиться на треть.

«Решить проблему помогут формирование предсказуемой логистики с ориентиром на азиатские рынки и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Но это небыстрый процесс, требующий значительных ресурсов. Самый реалистичный сценарий на ближайшую перспективу — более активное использование действующих международных транспортных коридоров», — добавил эксперт.