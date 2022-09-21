Москва, , 13:22 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документом расширяется круг российских обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов подлежит предварительному согласованию в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Государственный контроль будет осуществляться не только в отношении обществ, осуществляющих деятельность по добыче водных биологических ресурсов, но и, в частности, занимающихся обработкой, транспортировкой и хранением улова.

Согласно закону, иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющие на день вступления закона в силу право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% и менее чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал юрлица, осуществляющего рыболовство, обязаны в течение 365 дней со дня вступления закона в силу представить информацию о наличии такого права в ФАС России.

Также иностранный инвестор будет обязан подать ходатайство о согласовании установления контроля над указанным юрлицом в порядке, предусмотренном законодательством или снизить долю своего участия в уставном капитале до уровня менее чем 25% акций.

Если указанная информация или ходатайство не будет представлено, то в судебном порядке по иску ФАС России инвестор может быть лишен права голоса на общем собрании акционеров юрлица, занимающегося рыболовством.